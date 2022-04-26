Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! SHOW TV 26 Nisan Salı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle linki araştırılıyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 414. Bölümünde; 8 yıl önce Çorlu'da katıldığı doğum günü partisinde 5. kattan düşerek şüpheli bir şekilde ölen 19 yaşındaki Serpil Kehribar'ın annesi Nihal Kehribar Vazgeçme'ye başvurdu. Acılı anne, Didem Arslan Yılmaz'dan kızının süpheli ölümünün aydınlatılması için yardım istedi. O dönem Serpil'in çalıştığı eğlence mekanının sahibi, Serpil'in o evde cinayete kurban gittiğini söyledi.

11 ay önce Tarsus'ta dut ağacının altında ölü bulunan Duran Eren'in kızı Pervin Boz, oğlu Doğan Eren Vazgeçme'ye başvurdu. Suçlanan Mehmet Eren ve eşi Yadigar Eren, kaçar gibi memleketleri Tarsus'a dönmüştü. Didem Arslan Yılmaz'ın yayınlarının ardından Eren kardeşler yeninden suç duyurusunda bulunmuştu. Tarsus Baş Savcılığı tüm kardeşleri yeniden ifadeye çağırdı.

Hediye Özcan ve Saniye Yeşilova Vazgeçme'ye başvurdu. İki kız kardeş, kardeşleri Sadiye Nalcı'nın Sinop'un Bektaş Ağa köyünde yaşayan anneleri Cevriye Dağlar'ı zorla yanında tuttuğunu ve kendilerine göstermediğini iddia etmişti. İddiaları reddeden Sadiye Yeşilova annesi Cevriye Dağlar ile stüdyoya gelmişti. Kızı Sadiye annesinin birçok sağlık sorunu olduğunu ve Cevriye ninenin maaşın büyük kısımını hastane masraflarına harcadığını söylemişti. Didem Arslan, Cevriye nineyi hastanede detaylı muayene ettirdi ve sonucu canlı yayında açıkladı. Canlı yayında "Cevriye ninenin kızlarının tüm kavgası para için mi?" sorusuna yanıt arandı.

Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Eski eş Rukiye Öz geçtiğimiz haftalarda programı terk ederek kayıplara karışmıştı. Canlı yayına bağlanan ve Ömer Yel ile Rukiye'nin 6 yıl önce de birlikte olduğunu söyleyen sürpriz tanık anlattıklarıyla herkesi şoke etti. Canlı yayına bağlanan sürpriz tanık, Ömer Yel ve Rukiye'yi 6 yıl önce yan yana gördüğünü ve şahit olduğu konuşmanın ayrıntılarını anlattı.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM İZLE

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