Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! SHOW TV 25 Nisan Pazartesi Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle linki araştırılıyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 413. Bölümünde; Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Eski eş Rukiye Öz geçtiğimiz haftalarda programı terk ederek kayıplara karışmıştı. Rukiye Öz, stüdyoyu terk ederken Durhasan Uysal'dan olan kızı Nisanur'u da geride bırakmıştı. Baba Durhasan Uysal, kızına sahip çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre, Nisanur için Sosyal Hizmetler harekete geçti. Dün Ömer Yel'le birlikte görüntülenen Rukiye Öz'ün kendini saklamaya çalıştığı görülmüştü. Ekibimize konuşan Gizemli Ömer, Rukiye'yi sakladığını itiraf etti.

11 ay önce Tarsus'ta dut ağacının altında ölü bulunan Duran Eren'in kızı Pervin Boz, oğlu Doğan Eren Vazgeçme'ye başvurdu. Suçlanan Mehmet Eren ve eşi Yadigar Eren, kaçar gibi memleketleri Tarsus'a dönmüştü. Şüpheli gözüyle bakılan gelin Yadigar bugün olay yerinden canlı yayına bağlandı.

Hediye Özcan ve Saniye Yeşilova Vazgeçme'ye başvurdu. İki kız kardeş, kardeşleri Sadiye Nalcı'nın Sinop'un Bektaş Ağa köyünde yaşayan anneleri Cevriye Dağlar'ı zorla yanında tuttuğunu ve kendilerine göstermediğini iddia etmişti. İddiaları reddeden Sadiye Yeşilova annesi Cevriye Dağlar ile stüdyoya gelmişti. Cevriye Hanım, kızı Şadiye'nin kendisini çekyata kilitlediğini ileri sürdü. Didem Arslan Yılmaz, Cevriye nineye kızlarıyla ilgili ne karar vereceğin sordu. Cevriye ninenin cevabı kızlarını hayal kırıklığına uğrattı.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM İZLE

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