Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! SHOW TV 20 Nisan Çarşamba Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle linki araştırılıyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 410. Bölümünde; Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Eski eş Rukiye Öz'ün kızı Nur Sultan Kılınç'ın annesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Didem Arslan Yılmaz, Mersin Silifke Baş Savcılığı'nın kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle Rukiye Kılınç hakkında 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla dava açtığını söyledi. Eski eş Rukiye Öz'ün kızı Nur Sultan Kılınç'ı yurda yollayarak susturmaya çalıştığı iddia edildi.

Hediye Özcan ve Saniye Yeşilova Vazgeçme'ye başvurdu. İki kız kardeş, kardeşleri Sadiye Nalcı'nın Sinop'un Bektaş Ağa köyünde yaşayan anneleri Cevriye Dağlar'ı zorla yanında tuttuğunu ve kendilerine göstermediğini iddia etmişti. Dün iddiaları reddeden Sadiye Yeşilova annesi Cevriye Dağlar ile stüdyoya geldi. Cevriye Hanım'ın kızları Hediye ve Saniye 2 yıl sonra annelerine kavuştu. Cevriye Hanım, kızları Saniye ve Hediye'ye sarılmadı. Canlı yayında anne ve kızları arasında büyük yüzleşme yaşandı.

11 ay önce Tarsus'ta dut ağacının altında ölü bulunan Duran Eren'in kızı Pervin Boz, oğlu Doğan Eren Vazgeçme'ye başvurdu. Suçlanan Mehmet Eren ve eşi Yadigar Eren, kaçar gibi memleketleri Tarsus'a dönmüştü. Dün yayına bağlanmayı reddeden Yadigar, bugün fikrini değiştirerek yayına bağlandı. Didem Arslan'ın sorularını yanıtlayan Yadigar, verdiği çelişkili yanıtlarla üzerindeki şüphe bulutunu dağıtamadı. Yayına bağlanan gelin Yadigar ve Duran amcayı öldüğü gün eve bırakan Cumali karşı karşıya geldi.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM İZLE

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