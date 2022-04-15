Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! SHOW TV 15 Nisan Cuma Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle linki araştırılıyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 407. Bölümünde; Bursa'da bir su böreği imalathanesindeçalışan oğlu Aytekin Öksüz'den haber alamayan anne Ayşe Öksüz, Vazgeçme'ye başvurdu. Vazgeçme ekibi 27 gündür haber alınamayan Aytekin'i bularak, annesi Ayşe Hanım'la kavuşturmuştu. Stüdyoya gelen Aytekin karısı Emine Öksüz'ün baskıları yüzünden kaçtığını söyledi.

2 aydır kayıp olan 15 yaşındaki Serap Uçkun'un annesi Emine Halastar Vazgeçme'ye başvurdu. Kızının zorla kaçırıldığını söyleyen Emine Hanım, Didem Arslan'dan yardım istemişti. Kayıp Serap geçtiğimiz gün bulunmuştu. Stüdyoya gelen Serap Uçkun ve abla Esra Uçkun canlı yayında anneleriyle yüzleştiler.

Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Suçlamaların ardından stüdyoyu terk edip, kayıplara karışmıştı. Rukiye Öz'ün daha önce programda "Gülay Ana" diyerek ağıt yaktığı kişinin kim olduğu sorgulandı.

11 ay önce Tarsus'ta dut ağacının altında ölü bulunan Duran Eren'in kızı Pervin Boz, oğlu Doğan Eren Vazgeçme'ye başvurdu. Mehmet Eren'in eşi suçlanan gelin Yadigar Eren de yayına katıldı. İlk kez Stüdyoya gelen Murat Eren babasının muz bahçesi anlaşmazlığı yüzünden öldürülmüş olabileceğini söyledi.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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