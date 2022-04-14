Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! SHOW TV 14 Nisan Perşembe Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle linki araştırılıyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 406. Bölümünde; 2 aydır kayıp olan 15 yaşındaki Serap Uçkun'un annesi Emine Halastar Vazgeçme'ye başvurdu. Kızının zorla kaçırıldığını söyleyen Emine Hanım, Didem Arslan'dan yardım istemişti. Kayıp Serap dün bulundu. Bugün ablası Esra Uçkun ile birlikte stüdyoya geldi. Anne kız günler sonra canlı yayında kavuştu. Bugün ablası Esra Uçkun ile birlikte stüdyoya gelen Serap annesi ile yüzleşti.

11 ay önce Tarsus'ta dut ağacının altında ölü bulunan Duran Eren'in kızı Pervin Boz, oğlu Doğan Eren Vazgeçme'ye başvurdu. Mehmet Eren'in eşi suçlanan gelin Yadigar Eren de yayına katıldı. Didem Arslan canlı yayında Duran Eren'in ölüm raporunu açıkladı. Rapordaki detaylar herkesi şoke etti. Didem Arslan canlı yayında Duran Eren'in ölüm raporunu açıkladı. Rapordaki detayları duyan Pervin Boz, çılgına dönerek stüdyoyu birbirine kattı.

Bursa'da bir su böreği imalathanesindeçalışan oğlu Aytekin Öksüz'den haber alamayan anne Ayşe Öksüz, Vazgeçme'ye başvurdu. Oğlunun bulunması için Didem Arslan'dan yardım istedi. Vazgeçme ekibi 27 gündür haber alınamayan Aytekin'i bularak, annesi Ayşe Hanım'la kavuşturdu. Stüdyoya gelen Aytekin karısı Emine Öksüz'ün kendisini aldattığını ve bu yüzden kaçtığını söyledi.

Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Suçlamaların ardından stüdyoyu terk edip, kayıplara karışmıştı. Rukiye Öz'ün abisi Ahmet Bacak, Vazgeçme mikrofonlarına konuştu. Ahmet Bacak Rukiye hakkında şoke eden itiraflarda bulundu. Didem Arslan canlı yayında Bacak kardeşler hakkında yeniden soruşturma açıldığını açıkladı.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI



Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM İZLE

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