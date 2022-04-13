Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! SHOW TV 13 Nisan Çarşamba Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle linki araştırılıyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 405. Bölümünde; 2 aydır kayıp olan15 yaşındaki Serap Halastar'ın annesi Emine Halastar Vazgeçme'ye başvurdu. Didem Arslan Yılmaz canlı yayında sıcak gelişmeyi açıkladı. Arslan, Serap'ın bulunduğunu veşu anda Torbalı Emniyeti'nde olduğunu söyledi.

Bursa'da bir su böreği imalathanesindeçalışan oğlu Aytekin'den haber alamayan anne Ayşe Hanım, Vazgeçme'ye başvurdu. Oğlunun bulunması için Didem Arslan'dan yardım istedi.

11 ay önce Tarsus'ta dut ağacının altında ölü bulunan Duran Eren'in kızı Pervin Boz, oğlu Doğan Eren Vazgeçme'ye başvurdu. Mehmet Eren'in eşi suçlanan gelin Yadigar Eren, dün yayın sonrası isyan etti. O anlar bugün ekranlarageldi. Duran Eren'i en son gelini Yadigar Eren mi, yoksa köyden Cumali mi gördü? Didem Arslan bu soruya yanıt aradı.

Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Suçlamaların ardından stüdyoyu terk edip, kayıplara karışan suçlanan eski eş Rukiye Öz'ün gizemli Ömer Yel ile imam nikahı kıydığı iddia edildi. Rukiye Öz'ü koruduğu iddia edilen Aydın Kara canlı yayına bağlandı. Aydın Kara, "Rukiye ile bir gönül bağın var mıydı?" sorusuna cevap verdi.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM İZLE

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