Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! SHOW TV 11 Nisan Pazartesi Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle linki araştırılıyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 403. Bölümünde;27 yıllık eşi 4 çocuğunun annesi Sema Ağaçkıran 8 ay önce Tekirdağ'dan yazlıktan çıktı ve bir daha geri dönmedi. Eşinin arayan Tarık Ağaçkıran Vazgeçme'ye başvurdu. jandarma, Tekirdağ Kumbağ civarından geniş çaplı bir arama başlatarak, Sema''yı bulmak için seferber oldu. O anlar canlı yayında ekrana geldi.

11 ay önce Tarsus'ta dut ağacının altında ölü bulunan Duran Eren'in kızı Pervin Boz oğlu Doğan Eren Vazgeçme'ye başvurdu. Duran Eren'in suçlanan gelini Yadigar Eren canlı yayına katıldı. "Duran Eren, gelinini Yadigar Eren'in kurbanı mı?" sorusuna yanıt arandı. Duran Eren'in ölmeden 1 ay önce çekilen görüntüleri ekrana geldi.

Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Suçlanan eski eş Rukiye Öz, geçtiğimiz günlerde suçlamaların ardından programı terk ederek Mersin Silifke'ye dönmüştü. Silifke'ye döndükten sonra sırra kadem basan Rukiye'nin abisi İsmail Bacak günler sonra Vazgeçme'ye konuştu. Rukiye'nin daha önce programda kıskançlık hakkında söylediği sözler yeniden masaya yatırıldı. Rukiye'nin o sözleri "kocasını kıskançlık yüzünden mi öldürdü?" sorusunu akıllara getirdi.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM İZLE

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