Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! 17 Mart Perşembe Didem Arslan' Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle linki araştırılıyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 386. Bölümünde; 5 yıldır haber alınamayan ve geçtiğimiz günlerde öldürüldüğü öğrenilen Azize Atak'ın ablası Tülay Atak ve eniştesi Recep Atak Vazgeçme'ye başvurdu. Şüpheli eş Murat Atak, ilk ifadesinde eşini bir tartışma sonucunda öldürdüğünü söyledi. Bir sonraki ifadesinde ise eşini Abisi Recep ve eşi Tülay'ın öldürdüğünü söyledi. Abla ve enişte stüdyoya gelerek Azize'nin kaybolduğu günün detaylarını anlattı.

Vazgeçme ekibi geçtiğimiz günlerde Sabriye Acan'ın 22 gün boyunca haber alınamayan kızı Cansu Acan'a kavuşturmuştu. Cansu'yu evinde rehin tuttuğu ileri sürülen Ali Borazan'ın şimdi de Özlem'i rehin tuttuğu iddia edildi. Emniyet güçleri Ali'nin evine baskın yaparak Özlem'i kurtardı.

Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Suçlanan eski eş Rukiye Öz'ün abileri İsmail Bacak ve Veli Bacak ilk kez stüdyoya gelerek, canlı yayında akıllardaki soru işaretlerini gidermeye çalıştılar.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izlemek için DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE 'ye tıklayınız.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" hafta içi her gün canlı yayınla Show TV'de!

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM İZLE

Haberler.com - Gündem