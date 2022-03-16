Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! 16 Mart Çarşamba Didem Arslan' Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle linki araştırılıyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 384. Bölümünde; 5 yıldır haber alınamayan ve geçtiğimiz günlerde öldürüldüğü öğrenilen Azize Atak'ın ablası Tülay Atak Vazgeçme'ye başvurdu. Şüpheli eş Murat Atak, ilk ifadesinde eşini bir tartışma sonucunda öldürdüğünü söyledi. Bir sonraki ifadesinde ise eşini Abisi Recep ve eşi Tülay'ın öldürdüğünü söyledi. Abla ve enişte stüdyoya gelerek olayın bilinmeyen yüzünü anlattı. Suçlanan eski eş Rukiye Öz, eski aşkı Salim'in ailesinin kendisine muska yaptığını ileri sürdü. Rukiye Öz'ün abisi Mustafa Bacak'ın vazgeçme muhabirine kayıp silahla ilgili sorduğu sorular şüphe çekti. Suçlanan eski eş Rukiye Öz ve köyden ilişkisi olduğu ileri sürülen Fatih Aydın canlı yayında karşı karşıya geldi. Fatih, "Genç baba" iddialarını yanıtladı.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM İZLE

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