Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! 21 Mart Cuma Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle linki araştırılıyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 387. Bölümünde; Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Suçlanan eski eş Rukiye Öz'ün abileri İsmail Bacak ve Veli Bacakstüdyoya geldi. Didem Arslan Yılmaz, Bacak kardeşlere canlı yayında "Abileri Rukiye'yi zincire bağladı" iddasını sordu.

Anne Zeliha Ataş,1 çocuk annesi kızı Özlem Ataş'ın Ali Borazan'ın elinde rehin tutulduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine Vazgeçme ekibinin çağrıları sonrası emniyet güçleri harekete geçerek,Ali Borazan'ın evine baskın düzenlemişti. Bugün anne- kız canlı yayında karşı karşıya geldi.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM İZLE

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