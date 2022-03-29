Didem Arslan son bölüm izle! Kayıp kişilerin arandığı, ailelerin kavuşturulduğu, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı bir program olan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı hakkında Show TV Didem Arslan bugünkü programı izle! SHOW TV Didem Arslan son bölüm izle! 29 Mart Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme son bölüm izle araştırmaları yapılıyor. İşte haberimizde...

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" hafta içi her gün canlı yayınla Show TV'de!

DİDEM ARSLAN BUGÜNKÜ PROGRAM İZLE!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme son bölüm izlemek için DİDEM ARSLAN BUGÜNKÜ PROGRAM İZLE 'ye tıklayınız.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 394. Bölümünde; Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Suçlanan eski eş Rukiye Öz, yayına katılmadı. Rukiye'nin yayına gelmemesi izleyicide büyük merak uyandırdı. Didem Arslan Yılmaz, Rukiye'nin yayına katılmayarak kimden ve neden kaçtığını açıkladı. Suçlanan eski eş Rukiye Öz, abileri İsmail Bacak ve Veli Bacak'ın suçlanmasının ardından kanalı arkasına bakmadan terk etti. Kaçarken 4 yaşındaki kızı Nisanur'u da geride bıraktı.

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