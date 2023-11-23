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Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadına Yönelik Şiddet Konferansı Düzenledi

Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 'Kadın ve Ailede Psikolojik Şiddet' adlı konferans düzenledi. Konferansta, Aile Danışmanı Dr. Hatice Kösecik, olumlu ve olumsuz düşüncenin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini anlattı ve ailede iletişim konularında kadınları bilgilendirdi.