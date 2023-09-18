Dicle Üniversitesi Dekan Yardımcısı Yunus Yılmaz sağlık durumu nasıl? Doç. Dr. Yunus Yılmaz yaralandı mı, neden bıçaklandı?

Diyarbakır'da genç bir kız, Dicle Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz'ı odasında bıçakladı. Saldırgan gözaltına alınırken Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Şimdi okulun öğrencileri ve akademik kadrosu Dicle Üniversitesi Dekan Yardımcısı Yunus Yılmaz sağlık durumu nasıl? Doç. Dr. Yunus Yılmaz yaralandı mı? Sorularına cevap arıyor. İşte detaylar…

Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında genç bir kız tarafından bıçaklandı. Olayın neden gerçekleştiği bilinmezken Dicle Üniversitesi Dekan Yardımcısı Yunus Yılmaz sağlık durumu nasıl? Doç. Dr. Yunus Yılmaz yaralandı mı? Sorguları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DEKAN YARDIMCISI YUNUS YILMAZ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Prof. Dr. Yılmaz'a, makam odasında ismi henüz öğrenilemeyen bir genç kız tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Saldırıda başından yaralanan Yılmaz, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Fakültedeki güvenlik personelince yakalanan şüpheli polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan Yılmaz ise hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.

DOÇ. DR. YUNUS YILMAZ YARALANDI MI?

Prof. Dr. Yılmaz, makam odasında henüz kimliği belirlenemeyen bir genç kız tarafından bıçaklı bir saldırıya maruz kaldı. Saldırı sonucunda başından yaralanan Yılmaz, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi. Fakülte içindeki güvenlik görevlileri tarafından yakalanan şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki süreçler devam ediyor. Yılmaz ise hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz ve güncellemeleri sağlayacağız.

"ONUN YÜZÜNDEN DİSİPLİN CEZASI ALDIM"

Gözaltına alınan B.Y. isimli genç kız ifadesinde; Yılmaz'ın eski öğrencisi olduğunu, o dönem kendisine sürekli 'geri zekalı' diye hitap ettiğini, arkadaşlarının kendisine böyle hitap etmeye başladığını, onun yüzünden disiplin cezası aldığını ileri sürdü. Genç kız psikolojinin bozulduğunu ve bu nedenle Yılmaz'ı bıçakladığını söylediği öğrenildi.