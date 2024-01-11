Dicle Elektrik, 2024 ve 2025 yıllarında 16,5 milyar TL'lik yatırım yapmayı planlıyor

Elektrik dağıtım şirketi Dicle Elektrik, 2023 yılında devreye aldığı 7,2 milyar TL'lik yatırımın ardından gelecek dönem hedeflerini açıkladı. Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, "2024 ve 2025 yıllarında toplam 16,5 milyar TL'lik yatırım yapmayı planlıyoruz" dedi. Atalay, bölgede elektrik değil sulama problemi olduğunu söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 6 iline hizmet veren Dicle Elektrik, insan ve sosyal fayda odaklı çalışmalarını sürdürülebilir yatırımlarla desteklemeye devam ediyor. Türkiye'deki kişi başı enerji tüketimi ortalamasının 2,5 katının gerçekleştiği bölgede elektrik tedariki sağlayan şirket, özelleştirilmesinin ardından geride bıraktığı 10 yılı, Ankara'da bugün düzenlediği bir basın toplantısında değerlendirdi. Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, Dicle Elektrik'in sosyal fayda ve yatırım odaklı yeni hedeflerini anlattı.

EKONOMİYE 10 YILDA 165 MİLYAR TL KATKI

Sahadaki etkin mücadele ve akıllı şebeke dönüşümü ile toplam 8,4 milyar kWh kaçak elektrik tüketiminin önüne geçtiklerini belirten Atalay, "Dicle Elektrik olarak, insan ve çevre odaklı bir yaklaşımla kayıpsız, kesintisiz, kaliteli enerjiyi hanelere, tarımsal sulama alanlarına ve kırsal bölgelere ulaştırmak için çalışıyoruz. Enerji verimliliğini artırmak ve bunu yaparken sürdürülebilir çözümler ortaya koyup, yaşadığımız toplumu ve doğayı gözeterek adımlar atmak temel motivasyonumuzu oluşturuyor. Bugüne kadar bölgemiz için teknoloji ve altyapı iyileştirme çalışmalarımız kapsamında 27,4 milyar TL yatırımda bulunduk. Yatırım ve saha çalışmalarımızla yüzde 76 olan kayıp-kaçak oranını geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla yüzde 42,8'e indirmeyi başardık. Kayıp-kaçakla mücadele kapsamında sahada gerçekleştirdiğimiz etkin çalışmalar ve teknoloji odaklı yatırımlar ile 28 milyar TL'si 2023 yılından olmak üzere 10 yılda toplam 165 milyar TL değerinde kaçak enerji tüketimini önleyerek ülke ekonomisine büyük katkı sağlamış olduk" dedi.

2025 SONUNDA 16,5 MİLYAR TL YATIRIM HEDEFLENİYOR

Kaliteli hizmet anlayışının temelinde teknoloji odaklı yatırımların yanı sıra etkin saha çalışmalarının da bulunduğunu ifade eden Atalay, Dicle Elektrik'in 2024-2025 yatırım hedeflerine ilişkin, "Son 10 yılda bölgemize çoğunluğu teknoloji odaklı altyapı yatırımları olmak üzere toplam 27,4 milyar TL'lik bir yatırım gerçekleştirdik. Bölgemizdeki hizmetin kalitesini artırmak adına 2023 yılında 7,2 milyar TL yatırımı bölgemize kazandırdık. Kalan yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2024 ve 2025 yıllarında toplam 16,5 milyar TL'lik yatırım yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"BÖLGEMİZDEKİ SORUN ELEKTRİK DEĞİL, SULAMA SORUNUDUR"

Kaçak elektrik kullanımlarının büyük ölçüde tarım arazilerinde yapılan tarımsal sulamalar esnasında gerçekleştiğini dile getiren Atalay, şunları söyledi:

"Ülkemizin tarımsal sulama alanlarında yılda yaklaşık 15 milyar kWh elektrik kullanılıyor ve bunun yarısı Dicle Elektrik'in hizmet bölgesi içerisinde tüketiliyor. Bölgemizdeki toplam 16 milyon dekar ekili tarımsal alanda 130 bin kayıtlı çiftçi üretim yapıyor ve 51 bini sulu üretim gerçekleştiriyor. Ancak birçok üretici, tarlasında elektrik kullanarak sondaj kuyularından çıkardığı yeraltı suyu ile sulama yapıyor. Bu sular, yerin 600-700 metre derinliklerine kadar açılan kuyulardan çekilmekte. Bu durum, kaçak tüketimlerle de birleştiğinde enerji maliyetlerini çok daha artırıyor.

Atatürk Barajı'ndan örnek verecek olursak; 2022 yılında baraj 3,5 milyar kWh elektrik üretimi gerçekleştirdi. Hizmet verdiğimiz bölgede ise 7 milyar kWh elektrik tüketimi gerçekleşti. Barajın ürettiği enerjinin iki katından fazla bir tüketim, bölgemizdeki tarım alanlarında yapılıyor. Sulama kanallarının yetersizliği sebebiyle de yer üstü suları etkin olarak kullanılamıyor. Dolayısıyla bölgemizdeki sorun elektrik değil, sulama sorunudur. İlgili kurumların çözüm önerilerini ivedi olarak hayata geçirmeleri hayati önem arz ediyor."

"YEDİ YILDIR BORCUNU ÖDEMEYEN ÇİFTÇİLER BULUNUYOR"

Bölgedeki tarımsal sulama kaynaklı tahsilat sorununa da değinen Atalay, 2024 yılında borcunu ödemeyen çiftçilere elektrik sağlanmayacağını vurguladı. Atalay, "Yedi yıldır bize borcunu ödememekte ısrar edem çiftçilerimiz var. Dolayısıyla uyarılarımızı dinlemediği halde borçlarını ödemeyen tarımsal sulama abonelerimizin borçlarından dolayı elektriklerini kesmek durumundayız. Kesinti olduğunda, borcunu ödemek yerine ekininin yandığını ve bizim ülke ekonomisine zarar verdiğimizi belirterek durumu manipüle edecek yöntemler deneyebiliyorlar. Bu manipülasyon, maalesef bazı kesimler tarafından da destek görüyor. Dicle Elektrik olarak biz ise özellikle tarımsal sulama abonesi çiftçilerimizin kaliteli enerjiyle birlikte en verimli biçimde tarımsal sulama yapmalarını hedefliyoruz" dedi.

Faaliyetlerinde insanı merkez alan ve doğaya saygıyı gözeten çalışmalara imza attıklarını belirten Atalay, "Dicle Elektrik olarak, özellikle gençlerin eğitimine, meslek liseleri ve üniversite iş birliklerimizle katkı sağlıyoruz. Geçen yıl toplam 190 lise ve 11 üniversite öğrencisine staj imkanı sağladık. Ayrıca Diyarbakır'da Surkent İşitme Engelliler Ortaokulu içinde Ahşap Sanat ve Beceri Atölyesi ile Akıl ve Zeka Oyunları Köşesi kurduk. Sur Özel Eğitim Meslek Okulu'nda Tarım Atölyesi ve Uygulama Serası projelerini de hayata geçirdik. Şırnak Silopi'de ise bilgisayar, çalışma ve sosyal alanlar içeren Z Kütüphane'yi kurduk. Bununla birlikte üniversite-sanayii iş birliklerine de imza atarak Dicle Üniversitesi'ne iki adet laboratuvar kazandırdık. Fakülte yönetiminin belirlediği alanda kurulan bilgisayar laboratuvarının yanı sıra dağıtım sistemleri laboratuvarını da iş birliği protokolümüz çerçevesinde öğrencilerin kullanımına sunduk" diye konuştu. Spora da destek verdiklerini belirten Atalay, Efeler Ligi'ne yükselen Cizre Belediye Spor Kulübü'nün sponsoru olduklarını da ifade etti.

DİCLE VADİSİ'NE GÖÇMEN KUŞLAR İÇİN YUVA

Bölgede nesli tükenme tehlikesi altında olan Kelaynak kuşlarının korunmasına da katkı sağladıklarının altını çizen Atalay, "Kuşların göç yolları üzerindeki elektrik direklerine konarak elektrik çarpması sonucu ölmemeleri için tedbirler alıyoruz. Diyarbakır-Batman hattındaki Dicle Vadisi'nde konaklayan leylekler için de ayrıca bir yuva projesi hazırlıyoruz. Bu projemiz hayata geçtiğinde, her yıl göç nedeniyle Dicle Vadisi'nde konaklayan binlerce göçmen kuşun daha güvenli yuvaları olacak" dedi.

TASARRUF ODAKLI PROJELER VERİMLİLİK VE ÇEVREYE KATKI SAĞLIYOR

Dicle Elektrik'in 2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onay alarak faaliyete geçen elektrik dağıtım sektörünün ilk AR-GE merkezinde enerji tasarrufuna yönelik birçok sürdürülebilir proje üretildiğini belirten Atalay, "Kendini Temizleyen Akıllı İzolatör projesi ile enerji kesintilerine ve ciddi ekonomik kayıplara neden olan izolatör sorununu ortadan kaldırmayı, Makaralı Aydınlatma Direği projemizle ise iş kazalarını ve elektrik sektöründe sıkça kullanılan sepetli kamyonetlerin kullanımını azaltmayı amaçladık. Böylece her açıdan sürdürülebilir olan bu projemiz sayesinde her 100 kilometrede yüzde 30'a varan bir karbon ayak izi azaltılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Atalay, Dicle Elektrik'in geri dönüşümden elde ettiği kazanımlara da değinerek, "2023 yılında yaklaşık 3 bin 500 ton metal, bin ton kağıt ve 5.5 ton plastik atığın geri dönüşümünü gerçekleştirdik. Böylece bir yılda 510 tona yakın sera gazının doğaya salımını engellemiş olduk. Sürdürülebilirliği merkeze alan AR-GE çalışmalarımıza odaklanmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, 2014 yılından bu yana EPDK'dan 64 projenin onayını alarak bu projelerden 30'unu tamamlayıp sektöre kazandırdık. Devam eden 34 projemiz için ise çalışmalarımızı aktif bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

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