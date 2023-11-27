Dicle Elektrik, Sıfır Kazayla İş Güvenliğinde Sektör Standardını Yükseltmeyi Hedefliyor

Dicle Elektrik, en zorlu iş kollarından biri olan elektrik dağıtım sektöründe, “Hepimizin hedefi önce iş güvenliği” sloganıyla ‘sıfır kaza’ hedefine ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son 3 yılda alınan tedbirler ve verilen İSG eğitimleri sonucunda sağlanan gelişmeyi kamuoyu ile paylaşan şirket, bu sayede çalışanın iş yapmasını engelleyecek türden iş kazalarından kaynaklanan kayıp gün sayısının önceki dönemlere göre yüzde 50 oranında azaldığını duyurdu.

Dicle Elektrik, en zorlu iş kollarından biri olan elektrik dağıtım sektöründe, "Hepimizin hedefi önce iş güvenliği" sloganıyla 'sıfır kaza' hedefine ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son 3 yılda alınan tedbirler ve verilen İSG eğitimleri sonucunda sağlanan gelişmeyi kamuoyu ile paylaşan şirket, bu sayede çalışanın iş yapmasını engelleyecek türden iş kazalarından kaynaklanan kayıp gün sayısının önceki dönemlere göre yüzde 50 oranında azaldığını duyurdu.

Dağıtım bölgesini oluşturan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki altı ilde sürdürülebilirlik odaklı elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, başta saha çalışanları olmak üzere tüm personelinin çalışma koşulları ve iş güvenliğini iyileştirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. 2013 yılında başlayan özelleşme sürecinden bugüne iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm alanlarda dönüşümlere imza atan şirket, süreç içerisinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların detaylarını kamuoyuna ile paylaştı.

3 YILDA 12 PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında 2020 yılından itibaren 12 projeye imza atan Dicle Elektrik, çalışan sağlığı ve güvenliğine ilişkin sektörde henüz uygulanmayan birtakım tedbirler aldı. Hayata geçirilen projeler arasında ise Diyarbakır'da pilot olarak kullanılan ve 2021 başlarında altı ilde devreye alınan 'Görüntülü Bas Konuş' sistemi dikkat çekiyor. Bu sistemle çalışanların enerji kesme-verme işlemlerindeki İSG uyumları merkezden canlı olarak izlenebiliyor. Elektrik akımına kapılma başta olmak üzere çok sayıda iş kazasının önüne geçen bu sistem, 2023'te müşteri operasyon personelleri tarafından da kullanılmaya başlandı.

Dicle Elektrik'in 2020 yılı sonrasında hayata geçirdiği projeler arasında, saha yönetimi denetim süreçleri, İSG analiz portalı, arka karşı dayanıklı elbise geliştirilmesi, tehlike puanı uygulaması, İSG sponsorları, eğitim çalışmaları, çalışanların yöneticiler tarafından sahaya gönderilmesi, çalışanların ailelerine gönderilen İSG mektubu, toplu İSG yemini, İSG temalı video ve çocukların gözünden İSG yarışmaları da yer alıyor. Saha Yönetim Sistemi üzerinden denetim, kontrol, raporlama ve analiz işlemleri IT birimi tarafından etkin bir şekilde yürütülüyor. Ayrıca oluşturulan İSG Analiz Portalı aracılığıyla iş kazaları, yapılan denetimler ve çalışanların aldıkları tehlike puanları gibi veriler anlık olarak işlenip raporlanıyor. Bununla birlikte İSG eğitimleri, yalnızca saha çalışanlarına değil, beyaz yakalı çalışanlar için de hazırlanıyor.

İŞ KAZALARINA BAĞLI KAYIP İŞ GÜNÜ YÜZDE 50 AZALDI

Son 3 yıl içerisinde alınan tedbirler sayesinde çalışmayı engelleyecek iş kazalarının ciddi biçimde azaldığını belirten Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, buna bağlı olarak iş kazalarından kaynaklı çalışan kayıp gün sayısında da önceki dönemlere göre yüzde 50 oranında azalma görüldüğünü bildirdi. İSG hedeflerinin 'sıfır kaza' olduğunu bildiren Arvas, alt yüklenici olarak şirkete hizmet veren tesis yüklenicilerine bağlı işçilerin karıştığı iş kazalarında son dönemde artış gözlenince bu konuda da ciddi tedbirler aldıklarını belirtti. Arvas, "Öncelikle tesis yüklenicileriyle iş sağlığı ve güvenliği yüklenici şartnamesini imzaladık. Bununla birlikte tüm tesis yüklenicilerimize tam zamanlı iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu getirdik. Şirket bünyemizdeki iş güvenliği uzmanları vasıtası ile tesis yüklenicilerimizi düzenli olarak denetlenmeye başladık. Tespit edilen eksikliklerle ilgili bu firmalar uyarılarak iş kazalarının yaşanmaması adına gerekenlerin yapılması sağlanıyor" dedi.

2021 yılının 'İSG Yılı' ilan edilmesi ile birlikte 'İSG Sponsorları Projesi' de başlatıldı. Proje uyarınca şirkette görev yapan her birim müdürü, belirli süreyle bölgedeki minimum iki ilçenin İSG sponsoru oldu. Sponsorlar, bu kapsamda sorumlu oldukları ilçeleri her hafta düzenli olarak ziyaret ederek saha görevlileriyle bir araya geliyor. Bu buluşmalar sırasında, alınması gereken önlemler ve yapılması gereken eğitimler belirleniyor. Söz konusu görevin müdürler arasında dönüşümlü olarak yürütüldüğünü ve böylelikle belirlenen tedbirlerin uygulanmasının sağlandığını bildiren dağıtım şirketi, projenin kısa sürede olumlu sonuçlar vermeye başladığını açıkladı.

FARKINDALIK İÇİN AİLELERDEN DESTEK ALINIYOR

İSG farkındalığına katkıda bulunmak için çeşitli etkinlikler düzenleyen dağıtım şirketi, İSG projeleri kapsamında çalışanların ailelerine mektuplar da gönderiyor. Söz konusu mektuplarda aile fertlerinden İSG konusunda destek istenirken zaman zaman uyarıcı konularda iş birliği yapılıyor. Söz konusu etkinlikler kapsamında çalışanların tamamının katılımıyla İSG Yemin Töreni düzenlenirken yemine katılan tüm çalışanlar, oluşturulan panolara boyanan elleriyle iz bırakıyor. Bununla birlikte gerek İSG sponsorları gerek şirket çalışanları gerekse çalışanların ailelerinin katılımıyla İSG temalı video yarışmaları da düzenleniyor.

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