Kız çocuklarının okullu olması için başlatılan 'Haydi Kızlar Okula' kampanyasının gönüllü takipçisi oldu. Eğitim Haberciliği dalında iki ayrı ödül aldı. Peki, Dicle Canova kimdir? Dicle Canova kaç yaşında, nereli? Dicle Canova hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DİCLE CANOVA KİMDİR?

Gazeteci, TV programı sunucusu, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi. 1971, Baf, Kıbrıs doğumlu. Lise eğitimini Kıbrıs'ta tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü'nde okudu.

Haberciliğe üniversite eğitimi sürerken TRT Radyo Haber'de başladı. Ardından 1995 yılında TGRT Televizyonu'nda önce Cumhurbaşkanlığı sonra da ANAP ve Başbakanlık muhabirliği yaptı. 1996 yılında Almanya-Hamburg Stüdyoları'nda meslek içi eğitim kurslarına katıldı, televizyon yayıncılığı konusunda sertifika aldı.

1998'de BRT'ye oradan da 1999'da CNN TÜRK'e transfer oldu. ANAP ve Parlamento muhabirliği yaptı. 2002 seçiminin ardından siyasi muhabirliğine bir de eğitim alanı eklendi. Kız çocuklarının okullu olması için başlatılan 'Haydi Kızlar Okula' kampanyasının gönüllü takipçisi oldu. Eğitim Haberciliği dalında iki ayrı ödül aldı. 2007 yılından itibaren Ankara Haber Editörü olarak görev yapan Canova, 2018'de yılı itibarıyla CNN TÜRK Ankara Temsilcisi oldu.