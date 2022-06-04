Diamonds şarkı sözleri! Jubel feat. Aleyna Tilki - Diamonds Türkçe ve İngilizce şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler

Diamonds şarkı sözleri! Jubel feat. Aleyna Tilki - Diamonds Türkçe ve İngilizce şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Jubel ve Aleyna Tilki'nin birlikte söyledikleri yeni şarkı Diamonds, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Jubel feat. Aleyna Tilki - Diamonds sözleri nelerdir? Diamonds şarkı sözleri nedir? Diamonds Türkçe şarkı sözleri!
Jubël feat. Aleyna Tilki - Diamonds şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Jubel'e aittir. Şarkı sözleri Türkçe ve İngilizce olarak sizlerle...
DİAMONDS ŞARKI SÖZLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE)
We could build a world for two
İkimiz için bir dünya kurabilirdik
***
You and me alone in the sunrise
Gün batımında sadece sen ve ben
***
Leave it all for something new
Yeni bir şeyler için her şeyi terk edebiliriz
***
So take a part of me
Sen de gel benimle ol
***
Cause he will never treat you right
Çünkü o sana hiçbir zaman iyi davranmayacak
***
I can name a million reasons why
Milyonlarca sebep sayabilirim
***
You deserve another kind
Sen başka bir türü hak ediyorsun
***
Put your diamonds on me
Beni elmaslarınla donat
***
Put your diamonds on me
Beni elmaslarınla donat
***
Put your diamonds on me
Beni elmaslarınla donat
***
My love
Aşkım
***
Join me on the right side
Sağ taraftan bana katıl
***
Flying above
Yukarıda uçarken
***
I can be your fortune
Senin uğurun olabilirim
***
ah ah
***
Without you I am broken
Sensiz ben arızalıyım
***
I see you everywhere I go
Gittiğim her yerde seni görüyorum
***
Even in my dreams, I can't help it
Rüyalarımda bile, elimde değil
***
I don't wanna take it slow
Ağırdan almak istemiyorum
***
So take a part of me
Sen de benimle ol
***
Cause he will never treat me right
Çünkü o bana hiçbir zaman iyi davranmayacak
***
I can name a million reasons why
Milyonlarca sebep sayabilirim
***
I deserve another kind
Ben başka bir türü hak ediyorum
***
Put your diamonds on me
Beni elmaslarınla donat
***
Put your diamonds on me
Beni elmaslarınla donat
***
Put your diamonds on me
Beni elmaslarınla donat
***
My love
Aşkım
***
Join me on the right side
Sağ taraftan bana katıl
***
Flying above
Yukarıda uçarken
***
I can be your fortune
Senin uğurun olabilirim
***
ah ah
***
Without you I am broken
Sensiz ben arızalıyım
***
Put your diamonds on me
Beni elmaslarınla donat
***
oh oh oh oh
***
Diamonds on me...
Elmaslarınla beni...