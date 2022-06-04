Diamonds şarkı sözleri! Jubel feat. Aleyna Tilki - Diamonds Türkçe ve İngilizce şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler

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Diamonds şarkı sözleri! Jubel feat. Aleyna Tilki - Diamonds Türkçe ve İngilizce şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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Diamonds şarkı sözleri! Jubel feat. Aleyna Tilki - Diamonds Türkçe ve İngilizce şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Jubel ve Aleyna Tilki'nin birlikte söyledikleri yeni şarkı Diamonds, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Jubel feat. Aleyna Tilki - Diamonds sözleri nelerdir? Diamonds şarkı sözleri nedir? Diamonds Türkçe şarkı sözleri!

Jubël feat. Aleyna Tilki - Diamonds şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Jubel'e aittir. Şarkı sözleri Türkçe ve İngilizce olarak sizlerle...

DİAMONDS ŞARKI SÖZLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE)

We could build a world for two

İkimiz için bir dünya kurabilirdik

***

You and me alone in the sunrise

Gün batımında sadece sen ve ben

***

Leave it all for something new

Yeni bir şeyler için her şeyi terk edebiliriz

***

So take a part of me

Sen de gel benimle ol

***

Cause he will never treat you right

Çünkü o sana hiçbir zaman iyi davranmayacak

***

I can name a million reasons why

Milyonlarca sebep sayabilirim

***

You deserve another kind

Sen başka bir türü hak ediyorsun

***

Put your diamonds on me

Beni elmaslarınla donat

***

Put your diamonds on me

Beni elmaslarınla donat

***

Put your diamonds on me

Beni elmaslarınla donat

***

My love

Aşkım

***

Join me on the right side

Sağ taraftan bana katıl

***

Flying above

Yukarıda uçarken

***

I can be your fortune

Senin uğurun olabilirim

***

ah ah

***

Without you I am broken

Sensiz ben arızalıyım

***

I see you everywhere I go

Gittiğim her yerde seni görüyorum

***

Even in my dreams, I can't help it

Rüyalarımda bile, elimde değil

***

I don't wanna take it slow

Ağırdan almak istemiyorum

***

So take a part of me

Sen de benimle ol

***

Cause he will never treat me right

Çünkü o bana hiçbir zaman iyi davranmayacak

***

I can name a million reasons why

Milyonlarca sebep sayabilirim

***

I deserve another kind

Ben başka bir türü hak ediyorum

***

Put your diamonds on me

Beni elmaslarınla donat

***

Put your diamonds on me

Beni elmaslarınla donat

***

Put your diamonds on me

Beni elmaslarınla donat

***

My love

Aşkım

***

Join me on the right side

Sağ taraftan bana katıl

***

Flying above

Yukarıda uçarken

***

I can be your fortune

Senin uğurun olabilirim

***

ah ah

***

Without you I am broken

Sensiz ben arızalıyım

***

Put your diamonds on me

Beni elmaslarınla donat

***

oh oh oh oh

***

Diamonds on me...

Elmaslarınla beni...

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