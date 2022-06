Diamonds şarkı sözleri! Jubel feat. Aleyna Tilki - Diamonds Türkçe ve İngilizce şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler

Jubël feat. Aleyna Tilki - Diamonds şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Jubel'e aittir. Şarkı sözleri Türkçe ve İngilizce olarak sizlerle...

DİAMONDS ŞARKI SÖZLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE)

We could build a world for two

İkimiz için bir dünya kurabilirdik

***

You and me alone in the sunrise

Gün batımında sadece sen ve ben

***

Leave it all for something new

Yeni bir şeyler için her şeyi terk edebiliriz

***

So take a part of me

Sen de gel benimle ol

***

Cause he will never treat you right

Çünkü o sana hiçbir zaman iyi davranmayacak

***

I can name a million reasons why

Milyonlarca sebep sayabilirim

***

You deserve another kind

Sen başka bir türü hak ediyorsun

***

Put your diamonds on me

Beni elmaslarınla donat

***

Put your diamonds on me

Beni elmaslarınla donat

***

Put your diamonds on me

Beni elmaslarınla donat

***

My love

Aşkım

***

Join me on the right side

Sağ taraftan bana katıl

***

Flying above

Yukarıda uçarken

***

I can be your fortune

Senin uğurun olabilirim

***

ah ah

***

Without you I am broken

Sensiz ben arızalıyım

***

I see you everywhere I go

Gittiğim her yerde seni görüyorum

***

Even in my dreams, I can't help it

Rüyalarımda bile, elimde değil

***

I don't wanna take it slow

Ağırdan almak istemiyorum

***

So take a part of me

Sen de benimle ol

***

Cause he will never treat me right

Çünkü o bana hiçbir zaman iyi davranmayacak

***

I can name a million reasons why

Milyonlarca sebep sayabilirim

***

I deserve another kind

Ben başka bir türü hak ediyorum

***

Put your diamonds on me

Beni elmaslarınla donat

***

Put your diamonds on me

Beni elmaslarınla donat

***

Put your diamonds on me

Beni elmaslarınla donat

***

My love

Aşkım

***

Join me on the right side

Sağ taraftan bana katıl

***

Flying above

Yukarıda uçarken

***

I can be your fortune

Senin uğurun olabilirim

***

ah ah

***

Without you I am broken

Sensiz ben arızalıyım

***

Put your diamonds on me

Beni elmaslarınla donat

***

oh oh oh oh

***

Diamonds on me...

Elmaslarınla beni...

