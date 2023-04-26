Diamond Tema kimdir? Diamond Tema kaç yaşında, nereli? Diamond Tema evli mi, eşi kim?

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Diamond Tema hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Diamond Tema'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Diamond Tema kimdir? Diamond Tema kaç yaşında, nereli? Diamond Tema hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Diamond Tema hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Diamond Tema'nın hayatını araştırıyor. Peki, Diamond Tema kimdir? Diamond Tema kaç yaşında, nereli? Diamond Tema hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

DİAMOND TEMA KİMDİR?

Tarih, felsefe ve din gibi konular üzerine içerik üreten YouTube kullanıcısıdır. Aslen Arnavut olan Diamond Tema çeşitli içerikleri ile yaklaşık 600 bin aboneye sahip. Diamond Tema evlidir ve 1994 yılında doğmuştur.