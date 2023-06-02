Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, teknik direktör Bjelica yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer, Diagne'yi renklerine bağlamaya çok yakın. Peki, Diagne Trabzonspor'a mı gidiyor? Diagne Trabzonspor'la anlaştı mı? Diagne ne zaman imza atacak?

Fatih Karagümrük'te attığı 22 gol ile büyük bir başarıya imza atan Mbaye Diagne, Trabzonspor forması giymeye çok yakın. Taraflar arasında ilk görüşmenin gerçekleştiği ve kısa süre içinde transferin resmiyet kazanacağı konuşuluyor. Peki, Diagne Trabzonspor'a mı gidiyor? Diagne Trabzonspor'la anlaştı mı? Diagne ne zaman imza atacak?

DİAGNE TRABZONSPOR'A MI GİDİYOR?

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'te başarılı bir sezon geçiren Mbaye Diagne ile ilk görüşmeyi gerçekleşti. İki tarafın da masadan olumlu kalktığı ve transferin kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği belirtildi.

Mbaye Diagne bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 33 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 22 gol ve 6 asistlik performans gösterdi. Fatih Karagümrük ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan futbolcunun güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro.