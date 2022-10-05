Diagne kaç eşi var? Mbaye Diagne çok eşli hayat mı yaşıyor?

Ünlü futbolcu Mbaye Diagne sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. Diagne'nin yaptığı açıklama sonrasında özel hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Diagne'nin kaç eşi olduğunu araştırıyor. Peki, Diagne kaç eşi var? Diagne çok eşli hayat mı yaşıyor? İşte detaylar...

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen tecrübeli futbolcu Mbaye Diagne sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile adından söz ettirdi. Diagne'nin yaptığı paylaşım sonrasında özel hayatı merak konusu oldu. Ünlü futbolcunun kaç evlilik yaptığı araştırılıyor. Peki, Diagne kaç eşi var? Diagne çok eşli hayat mı yaşıyor?

MBAYE DİAGNE KİMDİR?

Mbaye Diagne 28 Ekim 1991 tarihinde Pikine, Dakar'da dünyaya gelmiştir. Santrfor mevkiinde oynayan Senegalli millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te forma giymektedir. Dakar'da doğan Mbaye Diagne, kariyerine İtalya'da başladı. 2010 yılında katıldığı Brandizzo'da 30 maçta 27 gol kaydetti. 2012'de Serie D takımlarından AC Bra'ya geçen Diagne, buradaki 29 maçta 23 gol atma başarısı gösterdi. Bra'daki performansıyla Juventus'un teknik direktörü Antonio Conte'nin dikkatini çeken Diagne, 2013-2014 sezonun Ağustos ayında İtalya şampiyonuna transfer oldu. Ancak kariyeri boyunca Juventus ile hiç resmi maça çıkmayan Senegalli futbolcu, 2013-2014 sezonunun ilk yarısında Fransa ekiplerinden Ajaccio'ya[2], ikinci yarısında ise Belçika ekiplerinden Lierse'ye kiralandı. Fransız ekibinde de forma giyme şansı bulamayan Diagne, Lierse ile çıktığı 11 maçta 7 gol attı.

Sonraki sezonun ilk yarısında Suudi Arabistan takımı Al-Shabab'ta kiralık olarak yer alan Mbaye Diagne sadece 3 maça çıktı ve gol atamadı. Devre arasında takımdan ayrılan futbolcu, sezonunun geri kalanını ise Westerlo formasıyla Belçika'da geçirdi. Diagne, yarım sezonda çıktığı toplam 11 maçta 3 golü rakip filelere gönderdi.

2018-19 sezonu öncesinde öncesi golcüsü Bafétimbi Gomis'le yollarını ayıran ve sezon ortasına kadar gol yollarında sorun yaşayan Galatasaray, 31 Ocak 2019'da Diagne'yi 10 milyon avro bonservis bedeliyle transfer ettiğini duyurdu.

Diagne, 2018-19 sezonunu 30 golle tamamladı. Böylece, önceki sezon Gomis'in kırdığı rekoru geçip Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Diagne için Kasımpaşa'ya 3 milyon avro da şampiyonluk bonusu ödemesi yaptı.

DİAGNE KAÇ EŞİ VAR?

Galatasaray'ın eski yıldızı Diagne 3 kadınla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Eşlerimle çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Ünlü futbolcu her fırsatta çok eşli olduğunu dile getirmektedir.