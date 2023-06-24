35 yaşındaki yıldız futbolcu ile sözlü anlaşmaya varan takım merak edildi. Dünyaca ünlü futbolcunun hangi takıma gideceği ise merak ediliyor. Peki, Di Maria hangi takıma gidiyor? Di Maria hangi takımda oynuyor?

Di Maria hangi takıma gidiyor? Di Maria hangi takımda oynuyor? soruları araştırılıyor. İtalyan devi Juventus'la yollarını ayıran ve ismi Galatasarayla anılan Angel Di Maria'nın yeni takımı belli oluyor. Peki, Di Maria hangi takıma gidiyor? Di Maria hangi takımda oynuyor?

Dİ MARİA HANGİ TAKIMA GİDİYOR?

İtalyan devi Juventus'la yollarını ayıran ve ismi Galatasarayla anılan Angel Di Maria'nın yeni takımı belli olıyor.35 yaşındaki yıldız futbolcu'nun Portekiz ekibi Benfica ile anlaşma imzaladığı öne sürüldü.

BENFICA İLE ANLAŞTI

İtalyan devi Juventus'tan ayrılan ve ismi Galatasarayla anılan Angel Di Maria, Portekiz ekibi Benfica ile anlaşma imzaladı. Fabrizio Romano'da yer alan habere göre, Di Maria, önümüzdeki hafta Benfica ile sözleşme imzalayacak.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

35 yaşındaki yıldız futbolcu ile sözlü anlaşmaya varan Portekiz ekibinin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

15 GOLE KATKI VERDİ

İtalayan ekibi Juventus ile 40 maça çıkan Arjantinli yıldız, söz konusu maçlarda 8 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.