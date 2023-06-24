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Di Maria hangi takıma gidiyor? Di Maria hangi takımda oynuyor?

Di Maria hangi takıma gidiyor? Di Maria hangi takımda oynuyor?

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35 yaşındaki yıldız futbolcu ile sözlü anlaşmaya varan takım merak edildi. Dünyaca ünlü futbolcunun hangi takıma gideceği ise merak ediliyor. Peki, Di Maria hangi takıma gidiyor? Di Maria hangi takımda oynuyor?

Galatasaray'a kötü haber! Di Maria, Portekiz ekibine imzayı atıyorGalatasaray'a kötü haber! Di Maria, Portekiz ekibine imzayı atıyor

Di Maria hangi takıma gidiyor? Di Maria hangi takımda oynuyor? soruları araştırılıyor. İtalyan devi Juventus'la yollarını ayıran ve ismi Galatasarayla anılan Angel Di Maria'nın yeni takımı belli oluyor. Peki, Di Maria hangi takıma gidiyor? Di Maria hangi takımda oynuyor?

İtalyan devi Juventus'la yollarını ayıran ve ismi Galatasarayla anılan Angel Di Maria'nın yeni takımı belli olıyor.35 yaşındaki yıldız futbolcu'nun Portekiz ekibi Benfica ile anlaşma imzaladığı öne sürüldü.

İtalyan devi Juventus'tan ayrılan ve ismi Galatasarayla anılan Angel Di Maria, Portekiz ekibi Benfica ile anlaşma imzaladı. Fabrizio Romano'da yer alan habere göre, Di Maria, önümüzdeki hafta Benfica ile sözleşme imzalayacak.

35 yaşındaki yıldız futbolcu ile sözlü anlaşmaya varan Portekiz ekibinin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

İtalayan ekibi Juventus ile 40 maça çıkan Arjantinli yıldız, söz konusu maçlarda 8 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Angel Di Maria Galatasaray Benfica Futbol Gündem Spor Haberler

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