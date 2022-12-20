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Di Maria Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray, Di Maria'yı mı istiyor? Galatasaray Angel Di Maria'yı mı transfer edecek?

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Di Maria Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray, Di Maria'yı mı istiyor? Galatasaray Angel Di Maria'yı mı transfer edecek?

Dünya Kupası'nda heyecan sona erdi. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Dünya Kupası'nın sona ermesiyle beraber gündeme Di Maria düştü. Sarı- Kırmızılı ekip ile adı anılan yetenekli oyuncu hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında Di Maria Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray, Di Maria'yı mı istiyor? Galatasaray Angel Di Maria'yı mı transfer edecek? soruları aratıldı.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası sona erdi. Şampiyon olan Arjantin'in yıldız oyuncularından olan Di Maria hakkında çıkan iddialar ise merak edildi. Futbolseverler arama motorlarında Di Maria Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray, Di Maria'yı mı istiyor? Galatasaray Angel Di Maria'yı mı transfer edecek? sorularının yanıtını arıyor. İşte tüm merak edilenler...

Dİ MARİA GALATASARAY'A MI GELİYOR?

A Spor'un haberine göre, Galatasaray takımı Arjantinli yıldız oyuncu Di Maria için Juventus'a şartlarını sordu. Sarı- Kırmızılı ekibin fiyatta anlaşılması dahilinde Di Maria'yı renklerine katacağı iddia ediliyor. Henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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