Juventus ile yolları ayırmaya hazırlanan Angel Di Maria için Galatasaray devrede. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın en ciddi takibi durumunda. Futbolseverleri heyecanlandıran haberin ardından arama motorlarında Di Maria Galatasaray'a mı geliyor? Di Maria Galatasaray'a gelecek mi? soruları araştırıldı.

Di Maria Galatasaray'a mı geliyor? sorusu merak ediliyor. Galatasaray, sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi sona erecek ve boşa çıkacak Angel Di Maria'yı renklerine bağlamak için en ciddi aday konumunda. Taraftarı heyecanlandıran haberin ardından arama motorlarında Di Maria Galatasaray'a mı geliyor? Di Maria Galatasaray'a gelecek mi? soruları aratılıyor.

Dİ MARİA GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Galatasaray, sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi sona erecek ve boşa çıkacak Angel Di Maria'yı renklerine bağlamak için en ciddi aday konumunda. Arjantinli yıldızın, Suudi Arabistan gelen teklifleri de Avrupa'da oynamak için reddetmesi, sarı-kırmızılı formayı giyme ihtimalini güçlendirdi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Juventus'un Angel Di Maria ile yaptığı yeni sözleşme görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. Arjantinli yıldızın sezon sonunda İtalyan devine veda ederek, boşa çıkacak.

Dünyaca ünlü futbolcunun en ciddi talibi ise Galatasaray. Angel Di Maria'nın Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri Avrupa'da oynamak için reddetmesi sonrası sarı-kırmızılı formayı giyeceği iddiaları güçlendi. Angel Di Maria bu sezon Juventus formasıyla 37 maça çıktı. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.