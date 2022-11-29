DHTB soru ve cevapları ÖSYM görüntüleme ekranı! DHTB soru kitapçığı yayınlandı mı? ÖSYM DHBT soru ve cevapları yayınlandı mı?

27 Kasım tarihinde gerçekleştirilen DHBT sınavının soru ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı. DHBT sınavına giren adaylar ise merakla DHBT soru ve cevaplarını arıyor. Peki, DHTB soru kitapçığı yayınlandı mı? ÖSYM DHBT soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte DHTB soru ve cevapları ÖSYM görüntüleme ekranı!

DHTB soru ve cevapları ÖSYM görüntüleme ekranı araması DHBT sınavına giren adaylar tarafından aratılıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın soru ve cevapları aratılıyor. Peki, DHTB soru kitapçığı yayınlandı mı? ÖSYM DHBT soru ve cevapları yayınlandı mı?

DHBT SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DHBT soru kitapçığı erişime açıldı.

DHBT SORU VE CEVAPLARI ÖĞRENME EKRANI!

DHBT soru ve cevaplarına ulaşmak için BURAYA tıklayınız.

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Kasım'da gerçekleştirilen 2022 KPSS sınav sonuçları, Aralık ayının son haftasında açıklanması öngörülüyor. Ancak konuya ilişkin ÖSYM'nin takviminde net bir tarih yer almıyor. Konu hakkındaki gelişmeler netlik kazandığında haberimiz güncellenecektir.

DHBT SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Her düzey sınav mevcut. Lise son sınıf okuyan öğrenciler, önlisans ve lisans adayları kendi düzeyinde sınava girebilir. 2 yıl geçerli DHBT sınav puanı sebebiyle Lise, Önlisans ve Lisans adayları da bu süreçte sınava girebilir ancak mezun olunca ilanlara başvurabilir ve tercihlerde bulunabilir.