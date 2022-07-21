Dhl Express Avrupa Cfo'luğuna Derya Özer Sağkan Atandı

DHL Express Türkiye CFO'su Derya Özer Sağkan, DHL Express Avrupa CFO'luğuna atandı. Sağkan, yeni görevine 1 Eylül'de, Almanya'nın Bonn kentinde bulunan Deutsche Post DHL merkezinde başlayacak.

DHL Express Türkiye finans ekibinde 2003 yılından bu yana farklı görevlerde bulunan Derya Özer Sağkan, 2018'den beri DHL Express Türkiye CFO'luğunu yürütüyordu. 1 Eylül 2022 itibarıyla DHL Avrupa CFO'luğuna getirilen Sağkan, şirketin Bonn'daki merkezinde görev alacak. DHL Express CFO'su Joe Joseph'e doğrudan, Avrupa CEO'su Alberto Nobis'e dolaylı olarak raporlama yapacak olan Sağkan, aynı zamanda DHL Express Avrupa Bölgesi Yönetim Kurulu'nun da üyesi olacak.

DHL Express Türkiye CEO'su Mustafa Tonguç, atamayla ilgili "Derya Özer Sağkan'ın başarısı DHL Express Türkiye olarak bizleri çok gururlandırdı ve mutlu etti. Kendisinin yeni görevinde de liderliği ve uzmanlığıyla DHL Express'e önemli katkılar sunacağına eminim" diye konuştu.

ANKA / Finans