ÖSYM tarafından 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanan DHBT sınavının sonuçları, adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. Sonuçların açıklanması ile birlikte DHBT sonucu nasıl öğrenilir? Sorusu gündeme geldi. Peki, DHBT sonucu nasıl öğrenilir? ÖSYM Din Hizmetleri Alan Bilgisi DHBT puanım kaç? DHBT sonucu öğrenme işlemi!

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'nın sonuçlarının açıklanması ile birlikte DHBT sonucu nasıl öğrenilir? Sorusu adayların gündeminde yer aldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen duyuru ile birlikte Adaylar, sınav sonuçlarına erişebilecekler. Peki, DHBT sonucu nasıl öğrenilir? ÖSYM Din Hizmetleri Alan Bilgisi DHBT puanım kaç? DHBT sonucu öğrenme işlemi!

DHBT SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından 27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavının sonuçları, 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren adayların erişimine açıldı. Sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Aşağıda yer alan DHBT sınav sonucu öğrenme ekranı üzerinden veya yukarıda yer alan ÖSYM internet sitesi üzerinden adaylar sonuçlarını öğrenebilir.

DHBT SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI