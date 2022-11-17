27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı sınav giriş belgelerinin açıklanmasının ardından DHBT Sınava nerede gireceğim? Sorusu ve sınav merkezim neresi ÖSYM? Sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, DHBT Sınava nerede gireceğim, sınav merkezim neresi ÖSYM?

DHBT Sınava nerede gireceğim? Sorusu, 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı sınav giriş belgelerinin açıklanmasının ardından en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Bu haberimizde merak eden 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı adayları için DHBT Sınava nerede gireceğim? Sorusunu yanıtladık. Peki, DHBT Sınava nerede gireceğim, sınav merkezim neresi ÖSYM?

DHBT SINAVA NEREDE GİRECEĞİM?

ÖSYM başkanlığı tarafından yapılan duyurunun ardından sınav giriş belgeleri, adayların erişimine açıldı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Kasım 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.

DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI