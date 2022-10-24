DHBT sınavına girecek olan adayların merak ettikleri arasında DHBT sınavı son başvuru tarihi yer alıyor. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için ÖSYM tarafından Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı için geç başvuru dönemi başlatıldı. Peki, DHBT geç başvuru ne zaman bitiyor? DHBT başvuruları ne zaman son? Din Hizmetleri Alan Bilgisi son başvuru tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...

DHBT geç başvuru ne zaman bitiyor? sorusu sınava girecek olan adayların gündeminde yer alıyor.. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için ÖSYM tarafından Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı için geç başvuru dönemi başlatıldı. Peki, DHBT geç başvuru ne zaman bitiyor? DHBT başvuruları ne zaman son? Din Hizmetleri Alan Bilgisi son başvuru tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...

DHBT GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavına girecek olan adaylar için geç başvuru tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. DHBT son başvuru tarihi 25 Ekim tarihinde 23:59'da sona eriyor.

DHBT NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından belirlenen DHBT tarihi 27 Ekim olarak açıklandı. Adaylar 27 Ekim tarihinde sınava girecek.