DHBT açıklandı mı? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumlarından olan DHBT sonuçları için geri sayım devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışmak isteyen kişilerin girdiği KPSS DHBT sınavları 27 Kasım'da tamamlanmıştı. Peki, DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? DHBT açıklandı mı? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?