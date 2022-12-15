DHBT açıklandı mı? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumlarından olan DHBT sonuçları için geri sayım devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışmak isteyen kişilerin girdiği KPSS DHBT sınavları 27 Kasım'da tamamlanmıştı. Peki, DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? DHBT açıklandı mı? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
ÖSYM sınav takviminde 2022 KPSS DHBT sonuçlarının erişime açılacağı tarihe yer verdi. Peki, DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? DHBT açıklandı mı? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...
KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 yılı KPSS DHBT sınavı 27 Kasım tarihinde düzenlendi ve sonuçlar ise ÖSYM tarafından 16 Aralık günü erişime sunulacak.
Sonuçların açıklanmasının ardından sorgulama https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ÖSYM şifresi ve TC kimlik numarası ile yapılacak.
KPSS DHBT SINAVI SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuçların açıklanmasının ardından sorgulama https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ÖSYM şifresi ve TC kimlik numarası ile yapılacak.
Konuya ilişkin son dakika gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.