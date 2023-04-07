Dharma Med estetik ve güzellik alanında müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor

2004 yılında kurulan Özel Dharma Med Polinikliği, cilt bakımı ve estetik alanlarında misafirlerine hizmet vermektedir. Sertifikalarıyla kaliteli hizmetlerini belgelemiş olan Dharma Med, İstanbul'da önde gelen polinikler arasında yer almaktadır. Alanında uzman estetisyenlerin yer aldığı Dharma Med; epilasyon, bölgesel zayıflama, kalıcı makyaj, cilt bakımı ve kirpik perması gibi güzellik hizmetleri vermektedir.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Dharma Med Polinikliği, 19 yıldır güzellik ve estetik alanında müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Uzman kadrosu ve son teknoloji cihazların yer aldığı Dharma Med Polinikliği'nde müşteri memnuniyeti ön planda tutulmaktadır. İstenmeyen tüylerden kurtulmanın en hızlı ve pratik yolu olan epilasyon için iğneli epilasyon ve kalıcı epilasyon olmak üzere iki seçenek sunulmaktadır. Güzellik merkezlerinde kullanılan teknolojik cihazların kalitesinin yapılan işlemleri etkilediği bilinmektedir. Bu doğrultuda Dharma Med, kurulduğu yıldan itibaren bölgesel incelemede dünyada 35 yıllık geçmişi olan Fransız LPG® firmasının orijinal cihazlarını kullanmaktadır. Epilasyon ve bölgesel zayıflamanın yanı sıra cilt bakım güzellik alanında danışanlarına en iyi hizmeti vermeyi hedeflemektedir. İşte, Özel Dharma Med Polinikliği'nin müşterilerine sunduğu birbirinden önemli hizmetler ve detayları...

EPİLASYON



İstenmeyen tüylerden kurtulmak için tercih edilen epilasyon yöntemi ile kılların kalıcı veya geçici olarak vücuttan uzaklaştırılmasını sağlanır. Dharma Med Polinikliği'nde Kalıcı Epilasyon ve İğneli Epilasyon olmak üzere iki tür epilasyon çeşidi bulunmaktadır.

1- Kalıcı Epilasyon: İstenmeyen tüylerden en hızlı ve pratik bir şekilde kurtulmak isteyen kişiler tarafından kalıcı epilasyon tercih edilmektedir. Kalıcı epilasyon sayesinde vücuttaki istenmeyen kıl köklerinin ışık ile yok edilir. Kalıcı epilasyon cihazının ürettiği ışık enerjisini cilt ve tüy çevresine zarar vermeden direkt kıl kökünü tahrip etme ile istenmeyen tüylerden kurtulmanızı sağlar. 1990 yılların sonuna doğru ticari olarak kullanılmaya başlanan kalıcı epilasyon aleti son 20 yıldır yoğun bir şekilde tercih edilmektedir.



2-İğneli Epilasyon: İğneli epilasyonun tarihi kalıcı epilasyona kıyasla daha eskiye dayanmaktadır. Uzun yıllardır kullanıcılan bu epilasyon türü hala en güvenilen epilasyon uygulaması arasında yer almaktadır. İğneli epilasyon sadece koyu olan kıllar da değil ince ve beyaz kıllarda etkilidir. Bu epilasyon türünde ince bir iğneyle kıl köküne girilerek zayıf bir elektriksel akım uygulanır. Bu sayede kıl kökleri tahrip edilerek istenmeyen tüylerden kurtulmak hedeflenir. İğneli epilasyonda Kanada'nın uluslararası alanda hizmet veren Dectro International firmasının Kanada'da ürettiği Apilus firmasının SM500, Cleo, Plus, Platinum Pure™ ve xCell™ cihazlarını kullanılmaktadır.



LPG İLE BÖLGESEL ZAYIFLAMA

Bölgesel zayıflama, vücudun belli bir bölgesindeki yağ tabakasını inceltmeyi hedefler. Genel olarak kilo vermekten yanı sıra sadece bir bölgede incelmeyi sağlar. İnceltilmek istenen bölgedeki yağlar, teknolojik aletler yardımıyla vücuttan atılır. Dharma Med, selülit ve bölgesel incelme yöntemleri dünya çapında 35 yıllık geçmişi olan Fransız LPG firmasının cihazlarını kullanmaktadır. Bölgesel zayıflamada kullanılan cihaz, vakum ve masaj yöntemiyle yağ hücrelerini parçalayarak bunların vücuttan atılmasını sağlar.



LPG YÜZ UYGULAMALARI

Ciltte zamanla sarkmaya ve kırışıklar meydana gelmeye başlar. Güneş, stres ve kirlilik gibi dış faktörler kırışıklılıklarını görünümünü hızlandırmaktadır. LPG yüz uygulamaları ile temel canlandırıcı maddelerin doğal sentezini arttırır. İlk seanstan itibaren gözle görünür sonuçlar elde edilir.

CİLT BAKIMI

Cilt bakımı kişiden kişiye göre değişken göstermektedir. Her vücut tipi ayrı reaksiyon gösterdiği için cildimiz için kullanacağımız ürünleri dikkatli seçmeliyiz. Dharma Med sizler için cilt bakımında profosyonel bakım ürünleri kullanarak cihazlar yardımıyla uygun olan temizleme, nemlendirme, besleme ve yenileme işlemlerini uygular. Cilt bakımı için ergenlik çağından itibaren cildinizi iyi tanıyarak uygun kozmetik ürünler kullanmanız gerekmektedir. Dharma Med, cilt bakımı uygulamalarında Alman BABOR® , Amerikan EXUVIENCE® ve NEO STRATA® ürünlerini kullanmaktadır.

KALICI MAKYAJ

Makyaj ürünleri ve kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte kalıcı makyaj yöntemi daha çok tercih edilir hale geldi. Özellikle her gün makyaj yapan kişiler için kalıcı makyaj son derece pratik ve kolaylıktır. Kalıcı makyaj, ikinci tabaka deriye özel aletlerle rengi geçirmenin ve doğal pigmentleri cildin üzerine yerleştirmenin teknik sanatıdır. Bu yöntemde tek kullanımlık kişiye özel iğneler uygulanmaktadır. Kalıcı makyaj aynı zamanda geleceğin makyajı olarak tanımlanır ve manken, aktör ve gösteriler çalışan ünlüler tercih etmektedir.

KİRPİK PERMASI

Kirpik perması son dönemde en çok tercih edilen işlemler arasında yer almaktadır. Bu özellikle kirpiği düz olan her gün rimel ve çeşitli şekillendircilerle kirpik kıvırmaya çalışan kişiler gür ve estetik görünüme sahip olur. Boyama ve kirpik perması işleminin süresi yaklaşık 60 dakikadır. Sadece boyama işlem süresi ise 10 dakikadır. Kirpik perması işleminde hiçbir acı hissedilmemektedir. Kirpik perması yaptıracak kişilerin en az on gün öncesinden kirpik kıvırma aletiyle kıvrılmaması gerekir. Sanılanın aksine suya dayanıklılığı olan bu yöntem ile duş sonrası ve yaz döneminde havuz ve denizde etkisini göstermeye devam eder. Kirpik permasının etkisi yaklaşık 2-3 ay devam etmektedir. Çok katı ve sert kirpiklere sahip kişilerde ilk uygulama daha kısa süre dayanırken, ikinci uygulamadan sonra kalıcılığı artmaktadır.

