DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta?

2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. DGS tercih sonuçları hakkında detaylar araştırılmaktadır. Peki, DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

Binlerce öğrencinin girdiği DGS tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılmaktadır. Peki, DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS tercih sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

DGS TERCİH ŞARTLARI NELER?

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM'ye ulaştığından emin olunması için ekranda "2023-DGS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir." ifadesi mutlaka görülmelidir

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih işlemleri 29 Ağustos 5 Eylül arasında gerçekleşmiştir. Tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl, DGS tercih başvuruları 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında alınmıştı ve DGS yerleştirme sonuçları 7 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da DGS tercih sonuçlarının başvuruların sona ermesini takiben 7 gün içerisinde açıklanması beklenmektedir.