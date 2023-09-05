DGS tercihleri ne zaman? sorusu gündeme geldi. Dikkatler ÖSYM açıklamasında. DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? yanıtı adaylar tarafından son dakika olarak takip ediliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler…

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercihleri bu sene 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler ise merak ediyor çünkü DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman? Sorularına henüz cevap bulamadılar. İşte konu hakkında son gelişmeler…

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl, DGS tercih başvuruları 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında alınmıştı ve DGS yerleştirme sonuçları 7 Eylül tarihinde açıklanmıştı.

2022 yılına dayalı verileri göz önünde bulundurarak, bu yıl da DGS tercih sonuçlarının başvuruların sona ermesini takiben 7 gün içerisinde açıklanması beklenmektedir. Konuyla ilgili güncel bilgilere ulaştığımızda, haberlerimizde detaylı olarak paylaşmaya devam edeceğiz.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Ağustos 2023 tarihinden itibaren saat 15.45'ten başlayarak, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 05 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.