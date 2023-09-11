DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır, sonuç sorgulama ekranı!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih ve yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merakla bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlamıştı. ÖSYM'den gelen açıklama sonrası DGS 2023 yerleştirme sonuçları açıklandı! Milyonlarca öğrenci ise soruyor peki ama DGS'de ek tercih var mı 2023? DGS sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır, sonuç sorgulama ekranı! İşte detaylar…

Binlerce öğrencinin girdiği Dikey Geçiş Sınavı'nın yerleştirme ve tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından sonuçlar ve yerleştirme ne zaman açıklanacak merak konusuydu. ÖSYM'den gelen bir son dakika haberine göre DGS 2023 sonuçları açıklandı. Kullanıcılar tarafından DGS tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılırken ÖSYM duyuru yaptı. Peki, DGS'de ek tercih var mı 2023? DGS sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır, sonuç sorgulama ekranı! İşte detaylar…

DGS'DE EK YERLEŞTİRME VAR MI 2023?

DGS yerleştirme sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonucunda tercih yapmayan veya yerleştirildiği halde kayıt için başvurmayan adaylar nedeniyle boş kalan kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu kararıyla ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2023-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilirler. Ancak, 2023-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değillerdir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2023-DGS'ye girmiş ve 2023-DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekmektedir.

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanlığı resmi Twitter Hesabı'ndan yapılan duyuruya göre 2023-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır. Öte yandan ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır.



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DGS 2023 SONUÇ ÖĞRENME, SONUÇ SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. ÖSYM yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2023 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir. Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir."

DGS SONUÇ SORGULAMA, ÖĞRENME EKRANI (LİNK)