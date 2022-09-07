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DGS yerleştirme sonuç ekranı! DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme Sonuçları nasıl öğrenilir?

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DGS yerleştirme sonuç ekranı! DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme Sonuçları nasıl öğrenilir?

DGS yerleştirme sonuç ekranı, DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?ve DGS yerleştirme Sonuçları nasıl öğrenilir? Sorularını merak eden kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Sınava katılan kişiler heyecanla sınavın açıklanmasını bekliyordu. Peki, DGS yerleştirme sonuç ekranı! DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme Sonuçları nasıl öğrenilir?

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Ve DGS yerleştirme Sonuçları nasıl öğrenilir? Soruları, sınava katılmakta olan öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyordu. 7 Ağustos Çarşamba günü Peki, DGS yerleştirme sonuç ekranı! DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme Sonuçları nasıl öğrenilir?

DGS YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI

DGS yerleştirme sonuçları için 7 Eylül tarihinde, ÖSYM tarafından Web sitesinde yapılan resmi açıklama şu şekilde;

24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

DGS YERLEŞTİRME SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.

DGS YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Ösym Dgs Gündem Eğitim Haberler

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