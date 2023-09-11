DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN? DGS ek yerleştirme kayıtları hangi tarihlerde gerçekleştirilecek?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih ve yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başladı. ÖSYM'den gelen son açıklamaya göre, DGS 2023 yerleştirme sonuçları artık açıklandı! Milyonlar ise soruyor peki ama DGS üniversite kayıtları ne zaman? DGS ek yerleştirme kayıtları hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? DGS sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır, sonuç sorgulama ekranı İşte detaylar…

Binlerce öğrencinin girdiği Dikey Geçiş Sınavı'nın yerleştirme ve tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından sonuçlar ve yerleştirme ne zaman açıklanacak merak konusuydu. ÖSYM'den gelen bir son dakika haberine göre DGS 2023 sonuçları açıklandı. Kullanıcılar tarafından DGS tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılırken ÖSYM duyuru yaptı. Peki, DGS üniversite kayıtları ne zaman? DGS ek yerleştirme kayıtları hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? DGS sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır, sonuç sorgulama ekranı! İşte detaylar…

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladığı duyurusunda 2023 DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman, hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? Sorularına cevap verdi. Açıklamaya göre DGS ek tercih kayıtları 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanlığı resmi Twitter Hesabı'ndan yapılan duyuruya göre 2023-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır. Öte yandan ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır.

DGS 2023 SONUÇ ÖĞRENME, SONUÇ SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. ÖSYM yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2023 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir. Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir."

DGS EK TERCİH YERLEŞTİRME VE SONUÇ SORGULAMA, ÖĞRENME EKRANI (LİNK)

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