DGS tercihlerinin ne zaman açıklanacağını merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS tercihleri son gün tarihi ne zaman 2022? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS 2022 tercih sonuç tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS tercihleri son gün tarihi ne zaman 2022? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

DGS tercihleri 24 Ağustos-01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Geçtiğimiz yıl 27 Ağustos-07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınan DGS tercihlerinin sonuçları 14 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açılmıştı.

Bu bilgilere göre bu sene de tercih sonuçlarının 8 Eylül'de açıklanması ön görülüyor.

Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.