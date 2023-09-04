DGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih son gün ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Sınav sonuçlarına göre üniversitelerin 4 yıllık bölümlerine dikey geçiş yapacak olan öğrenciler, tercih sonuçlarını bekliyor. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih son gün ne zaman? İşte detaylar...

Dikey Geçiş Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başladı. Binlerce öğrencinin girdiği DGS tercih sonuçları için son gün ne zaman merak konusu oldu. Adaylar tarafından DGS tercih işlemlerinin detayları araştırılmaktadır. Peki, 2023 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih son gün ne zaman? Detaylar haberimizde...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl Dikey Geçiş Sınavı'nın tercih sonuçları 1 hafta içerisinde açıklanmıştır. Buna göre bu yıl da DGS tercih sonuçlarının 12 Eylül- 17 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.