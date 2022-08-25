Dikey geçiş yapmak isteyen birçok öğrencinin merak ettiği DGS tercihleri ne zaman bitiyor? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki DGS Tercihleri ne zaman bitiyor? 2022 DGS Tercihleri son gün ne zaman?

Dikey geçiş yapmak isteyen birçok öğrenci tarafından merak edilmekte olan DGS tercihlerinin son günü ne zaman? Sorusunu sizler için yanıtladık. İki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavı, 3 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmişti. Peki DGS Tercihleri ne zaman bitiyor? 2022 DGS Tercihleri son gün ne zaman?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

İki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavının tercih işlemleri, 01 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLADI?

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından DGS tercih tarihleri duyuruldu. 2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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