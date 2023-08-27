2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Öğrenciler, DGS tercih kılavuzunun ne zaman açıklanacağını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlıyor, açıklanacak? DGS tercihleri kaç gün sürecek? İşte detaylar...

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) tercihleri ne zaman yapılacak sorusu, öğrenciler tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Tercih yapacak adaylar, tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Sınav sonuçlarının geçtiğimiz hafta açıklanmasının ardından binlerce öğrenci tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlıyor, açıklanacak? DGS tercihleri kaç gün sürecek? İşte detaylar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavının sonuçları 11 Ağustos Cuma günü açıklandı. DGS sonucunu öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr TC kimlik numaralarını ve aday şifrelerini girerek sonuçlarını öğrenebilecekler. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerini veren öğrenciler DGS tercihleri ne zaman başlıyor, açıklanacak? Sorusunu gündeme getirdi.

Önceki yıl, 15 Ağustos tarihinde YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştı ve takiben 22-24 Ağustos tarihleri arasında elektronik kayıtlar kabul edilmişti. Geçtiğimiz yılın 24 Ağustos'unda DGS tercih süreci başlamıştı. Bu yılın tercih takvimi, elektronik kayıtların 28-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı şeklinde belirlendi. Bu durum göz önüne alındığında, DGS tercihlerinin 30 Ağustos'ta başlaması öngörülebilir. Önceki yıla kıyasla elektronik kayıtların daha son tarihlerde alınması, tercih sürecinin de buna göre ilerleyebileceğini göstermektedir.

DGS TERCİHLERİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Geçen yılın DGS tercih sonuçları 7 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl DGS tercihlerinin 30 Ağustos'ta başlaması durumunda, tercih sonuçlarının 12 Eylül tarihinde açıklanması öngörülebilir. Bu şekilde, tercihlerin sonuçlanma süreci önceki yıla benzer bir zaman çerçevesinde devam edebilir.