Geçtiğimiz günlerde Dikey Geçiş Sınav sonuçlarının açıklanması ardından DGS tercihlerin ne zaman başlayacağı ve 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 DGS tercih kılavuzu yayınladı mı? DGS tercih işlemleri nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından yapılan DGS sınav sonucunun açıklanmasının ardından DGS tercihleri ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı ve DGS tercih işlemleri nasıl yapılır adaylar tarafından gündeme geliyor. DGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 DGS tercih kılavuzu yayınladı mı? DGS tercih işlemleri nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından DGS tercih tarihleri duyuruldu. 2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

2022 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLADI MI?

Yerleştirme işleminde, 2022-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2022-DGS Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2022-DGS YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ BAĞLANTIYA TIKLAYINIZ (LİNK)

DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, 01 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'ninhttps://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.