DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 DGS TERCİH KILAVUZU! DGS tercihleri başladı mı?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Adaylar tarafından DGS tercih kılavuzunun açıklanacağı tarih araştırılmaktadır. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, DGS TERCİH KILAVUZU!

Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzu heyecanla bekleniyor. DGS tercihleri ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Adaylar tarafından DGS tercihlerinin başlayacağı tarih araştırılmaktadır. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercihleri başladı mı? Detaylar haberimizde...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklandı. Geçtiğimiz yıl tercihler 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl DGS tercihlerinin 30 Ağustos tarihinde başlaması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Dikey Geçiş Sınavının tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor. DGS sonucunu öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr TC kimlik numaralarını ve aday şifrelerini girerek sonuçlarını öğrenebilecekler.