2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Öğrenciler, DGS tercih kılavuzunun ne zaman açıklanacağını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 DGS Tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

DGS tercihleri ne zaman başlayacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS tercih yapacak adaylartarafından tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Binlerce öğrencinin girdiği sınavın sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 DGS Tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

DGS SINAV SONUÇ SORGULAMA!

Dikey Geçiş Sınavının sonuçları 11 Ağustos Cuma günü açıklandı. DGS sonucunu öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr TC kimlik numaralarını ve aday şifrelerini girerek sonuçlarını öğrenebilecekler.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

İlgili ağırlıklı ön lisans başarı puanı her alan için 0,6 olarak standart olmakla beraber, sayısal bölüm öğrencilerinde sayısal puanı 3, sözel puanı 0,6 ile sözel bölüm öğrencilerinde sayısal puanı 0,6 , sözel puanı 3 ile ve son olarak eşit ağırlık öğrencilerinde sayısal ve sözel puanları 1,8 ile hesaplanmaktadır. DGS Puan hesaplama ÖSYM'nin yayımlamış olduğu kılavuzda yukarıdaki bilgiler eşliğinde detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

ÖSYM'nin yayımlamış olduğu formül oldukça uzundur ve ihtiyaç olan verileri her zaman yayımlamamaktadır. Bu sebeple adaylar kendi puanlarını hesaplamaları pek mümkün değildir. Bununla beraber her bir dersin kendi içerisinde soru katsayısı vardır. Türkçe, Matematik derslerinin her biri için net başına düşen puanlar olarak da ifade edilebilir. Bu katsayılar ÖSYM'nin o yıla ait sınavı açıkladıktan sonra tespit edilebilmektedir.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde açıklanmış, tercihler 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Buna göre bu yıl da tercihlerin 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılması bekleniyor.