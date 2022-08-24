DGS Tercihleri başladı! 2022 DGS tercihleri nasıl yapılır? DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM'den yapılan açıklama ile DGS Tercihlerinin başladığı duyuruldu. Lisans eğitimine devam etmek isteyenlerin merakla beklediği gelişme sonrası 2022 DGS tercihleri nasıl yapılır, merak edildi. DGS Tercihleri başladı!

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapılacağını duyurdu. Peki, 2022 DGS tercihleri nasıl yapılır? DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

DGS TERCİHLERİ BAŞLADI!

2022-DGS : Tercihlerinin Alınması

2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS TERCİHLERDİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih işlemleri, 01 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'ninhttps://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Yerleştirme işleminde, 2022-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2022-DGS Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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