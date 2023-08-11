DGS TERCİH TARİHLERİ 2023: DGS tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte yapılacak? 2023 DGS tercih kılavuzu açıklanacak!

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler tarafından DGS sınavı tercih ediliyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sınavın ardından 11 Ağustos tarihinde sınav sonuçları adayların erişimine açılacak ve bu nedenle DGS tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte yapılacak? Merak ediliyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte yapılacak?

DGS tercih tarihleri bugün açıklanacak olan DGS (Dikey Geçiş Sınavı)sınav sonuçlarının ardından gündemde yer alıyor ve araştırılıyor. 2023 DGS tercih kılavuzu da bugün en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Tercih yapacak olan adaylar için oldukça büyük önem arz eden 2023 DGS tercih kılavuzunda son durum ne, ne zaman yayınlanacak sorgulatılıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte yapılacak? İşte 2023 DGS tercih tarihleri!

DGS TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağına dair henüz bir açıklama ÖSYM başkanlığı tarafından gerçekleştirilmedi. Bu durumda geçtiğimiz yıllara bakarak bu yıl için bir tahmin gerçekleştirmek mümkün. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında sınavın sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde açıklanmış, tercihler 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Buna göre bu yıl da tercihlerin 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

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DGS'DE BARAJ VAR MI?

Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) baraj yoktur. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 464 bin 281 adayın katılımıyla yapıldı.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023

Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.