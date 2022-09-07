Üniversite'de 2 yıllık bölüm okuyan öğrencilerin üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak istemesi nedeniyle DGS sınavına girmesi gerekir. 24 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında DGS tercihleri yapıldı. Biten tercih işlemlerinin ardından lisans adayları DGS tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Lisans öğrencisi adaylarının araştırdığı sorulardan biri ise DGS Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS Tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 DGS Tercih sonuçları sorgulama ekranı

1 Eylül 23:59'da tercih işlemlerinin bitmesiyle lisans öğrencisi adayları girdikleri DGS sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. Üniversite eğitmini 4 yıla tamalamak amacıyla girdikleri sınavın sonuçlarının açıklanması için tüm gözler ÖSYM'nin sonuçları açıklamasında. Online olarak yaptıkları tercihlerin açıklanması için ÖSYM'nin kendi sitesinden açıklayacağı DGS sonuçlarının açıklanmasına gün sayılıyor. Peki, DGS Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS Tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 DGS Tercih sonuçları sorgulama ekranı

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

DGS Tercihleri ÖSYM'nin kendi sitesi aracılığıyla 24 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Şimdi ise ne zaman açıklanacağı bekleniyor. 2021 senesinde 27 Ağustos- 7 Eylül tarihlerinde yapılan tercihler, 14 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM'nin sitesinden açıklanmıştı. 2022 DGS Tercih sonuçları hakkında henüz ÖSYM tarafından bir açıklama gelmedi. ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesinde DGS sonuçlarının açıklanmasıyla haberimizi güncelleyeceğiz.

DGS TERCİH SONUÇLARI NEREDE ÖĞRENİLİR?

24 Ağustos- 1 Eylül tarihinde sonlanan tercih işlemlerinin ardından lisans öğrenci adayları tercih sonuçlarını öğrenmek için gün sayıyor. Öğrenci adayları tarafından merak edilen konulardan biri ise DGS sonuçlarını nereden öğrenecekleri. DGS tercih sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.