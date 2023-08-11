DGS tercih ne zaman yapılacak, başladı mı? DGS sınav tercihleri nereden, nasıl yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır. Peki, DGS tercih ne zaman yapılacak? DGS sınav tercihleri nereden, nasıl yapılır? DGS tercihleri başladı mı?

Sınav başvuru işlemleri, sınav giriş belgesi, sınav sonuçlarının takibi ve yerleştirme işlemleri ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan DGS sınavına giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Arama motorlarında ise DGS tercih ne zaman yapılacak? DGS sınav tercihleri nereden, nasıl yapılır? DGS tercihleri başladı mı? soruları araştırılıyor.

DGS TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağına dair henüz bir açıklama ÖSYM başkanlığı tarafından gerçekleştirilmedi. Bu durumda geçtiğimiz yıllara bakarak bu yıl için bir tahmin gerçekleştirmek mümkün. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında sınavın sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde açıklanmış, tercihler 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Buna göre bu yıl da tercihlerin 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

2023 DGS NE ZAMAN YAPILDI?

Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz 2023 Pazar günü yapıldı.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023?

DGS sınav sonuçları 11 Temmuz günü açıklandı.

DGS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI!



Dikey Geçiş Sınavının sonuçları 11 Ağustos Cuma günü açıklandı. DGS sonucunu öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr TC kimlik numaralarını ve aday şifrelerini girerek sonuçlarını öğrenebilecekler.

DGS'DE BARAJ VAR MI?

Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) baraj yoktur. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 464 bin 281 adayın katılımıyla yapıldı.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Sınavın soru sayıları ise 60 sözel 60 sayısal olarak toplamda 120 soru ve 150 dakika olarak sınav süresi belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde onar tane mantık sorusu bulunmaktadır.

Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

İlgili ağırlıklı ön lisans başarı puanı her alan için 0,6 olarak standart olmakla beraber, sayısal bölüm öğrencilerinde sayısal puanı 3, sözel puanı 0,6 ile sözel bölüm öğrencilerinde sayısal puanı 0,6 , sözel puanı 3 ile ve son olarak eşit ağırlık öğrencilerinde sayısal ve sözel puanları 1,8 ile hesaplanmaktadır. DGS Puan hesaplama ÖSYM'nin yayımlamış olduğu kılavuzda yukarıdaki bilgiler eşliğinde detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

ÖSYM'nin yayımlamış olduğu formül oldukça uzundur ve ihtiyaç olan verileri her zaman yayımlamamaktadır. Bu sebeple adaylar kendi puanlarını hesaplamaları pek mümkün değildir. Bununla beraber her bir dersin kendi içerisinde soru katsayısı vardır. Türkçe, Matematik derslerinin her biri için net başına düşen puanlar olarak da ifade edilebilir. Bu katsayılar ÖSYM'nin o yıla ait sınavı açıkladıktan sonra tespit edilebilmektedir.