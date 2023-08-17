DGS tercih ne zaman? 2023 DGS tercihleri hangi gün başlıyor? DGS tercih son gün ne zaman?

2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih ve başlama tarihleri merak ediliyor. Üniversite öğrencileri ve mezunları tarafından büyük bir heyecanla beklenen sınavın ne zaman başlayacağı ve tercih sürecinin ne zaman başlayacağına dair haberimizin içerisinde yer alacaktır. Peki, DGS tercih ne zaman? 2023 DGS ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

DGS tercihleri ne zaman başlıyor sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercihleri ne zaman yapılacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından DGS tercih tarihleri araştırılmaktadır. Peki, DGS tercih ne zaman? 2023 DGS ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...

DGS'DE BARAJ VAR MI?

Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) baraj yoktur. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 464 bin 281 adayın katılımıyla yapıldı.

DGS TERCİH NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde açıklanmış, tercihler 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Buna göre bu yıl da tercihlerin 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılması bekleniyor.