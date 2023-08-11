DGS tam puan kaç? DGS tavan puan ne kadar? DGS Sınav Sonuçları ve Puan Hesaplama

2 yıllık üniversite öğrenimini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, bu sınava katılıyor. Sınavın detaylarını araştırırken sonuçların açıklanması ile birlikte DGS tam puan kaç? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, DGS tam puan kaç? DGS tam puan ne kadar?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler tarafından DGS sınavı tercih ediliyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sınavın ardından 11 Ağustos tarihinde sınav sonuçları adayların erişimine açıldı. DGS tam puan kaç? Sorusu bu nedenle arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılarak gündem oldu. Peki, DGS tam puan kaç? DGS tam puan ne kadar?

DGS TAM PUAN KAÇ?

DGS sisteminde yer alan hesaplama formülü diğer sınavlara göre farklı olduğu için, TYT ve AYT gibi sınavlarda bulunan 500 Tavan puan DGS için geçerli değildir. Burada DGS tam puanı özel bir formül ile hesaplanmaktadır ve bu durumda sınav sonuçlarında yer almakta olan net sayısı önem taşımaktadır.

DGS'DE BARAJ VAR MI?

Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) baraj yoktur. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 464 bin 281 adayın katılımıyla yapıldı.

DGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 DGS sınav takvimi sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. 2023 DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak. Sınav sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından adaylar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarına erişebilecektir. Buna göre DGS sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden bakılmaktadır. Aday sonuçları 10:00 itibariyle adayların erişime açıldı.