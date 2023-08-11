Önlisans eğitimini lisans eğitimine tamamlamak için gerçekleştirilmekte olan DGS sınavı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sınavın tamamlanması ile birlikte gözler DGS sonuçlarına nereden bakılır? Sorusuna çevrildi. Peki, DGS sonuçlarına nereden bakılır? 2023 DGS sonuçları hangi sitede yayınlanıyor?

DGS sonuçlarına nereden bakılır? Sorusu, DGS sınavına katılan adaylar başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. 2023 DGS sonuçları hangi sitede yayınlanıyor? Yayınlandığı sınava katılanlar tarafından anlık olarak sorgulatılıyor. 2 yıllık eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak için gerçekleştirilen DGS sınavının sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklanacak. Peki, DGS sonuçlarına nereden bakılır? 2023 DGS sonuçları hangi sitede yayınlanıyor?

DGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 DGS sınav takvimi sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. 2023 DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak. Sınav sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından adaylar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarına erişebilecektir. Buna göre DGS sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden bakılmaktadır.

DGS'DE BARAJ VAR MI?

Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) baraj yoktur. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 464 bin 281 adayın katılımıyla yapıldı.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023