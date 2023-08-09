Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl ne zaman açıklanacağı ve DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyor. DGS puanı kaç yıl geçerli olacak ve bu yıl DGS sonuçları ne zaman açıklanacağı sıklıkla araştırılıyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bu yıl DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? DGS sonuçları sorgulama ekranı!

ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı ve bu yıl DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak soruları gündeme geliyor. 16 Temmuz'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınav sonuç ne zaman açıklanacak araştırılıyor. Adaylar, DGS sonuçları sorgulama ekranı ve DGS sonuçlarını nasıl öğrenilir merak ediliyor. DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bu yıl DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? DGS sonuçları sorgulama ekranı! Detaylar haberimizdedir…

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Adaylar, DGS sonuç tarihini merakla bekliyor. DGS sonuçları bu yıl 11 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM'nin resmi sitesinden açıklanacaktır.

BU YIL DGS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları bu yıl 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacaktır.

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